Арахамия опроверг информацию Офиса президента насчет переговоров с Россией

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В Офисе президента заявили, что второй раунд переговоров с Россией относительно мирного урегулирования состоится в Беловежской пуще. Глава парламентской фракции "Слуга народа", участник украинской делегации Давид Арахамия эту информацию опроверг.
Как сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на Офис президента, "украинская делегация едет на переговоры с Россией в Беловежскую пущу".
Арахамия прокомментировал данную информацию в Facebook:
"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже".
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