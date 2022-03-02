Арахамия опроверг информацию Офиса президента насчет переговоров с Россией

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В Офисе президента заявили, что второй раунд переговоров с Россией относительно мирного урегулирования состоится в Беловежской пуще. Глава парламентской фракции "Слуга народа", участник украинской делегации Давид Арахамия эту информацию опроверг.

Как сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на Офис президента, "украинская делегация едет на переговоры с Россией в Беловежскую пущу".

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Арахамия прокомментировал данную информацию в Facebook:

"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже".

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