Арахамия рассказал, когда пройдут новые переговоры Украины и РФ

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Переговоры Украины и России относительно путей урегулирования военного конфликта состоятся вечером 2 марта.

Об этом заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Telegram-канал "Политика страны".

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Кто входит в состав делегаций

Украина: замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Россия: помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Переговоры РФ и Украины

Накануне российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.

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После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – они все таки договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.

После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений, заявив, что второй раунд переговоров состоится в ближайшие дни.