Арестович: Под Сумами армия РФ полностью деморализована

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Сумы полностью под контролем Украины, а не российских оккупантов.

Об этом на брифинге заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Российская армия деморализована"

"Сумы полностью под нами, несмотря на предыдущие сообщения, что якобы половина Сум под ними. Действующие, бывшие военнослужащие самоорганизовались и даже делают вылазки в сторону противника – жгут ему тылы, топливо, бензовозы", – рассказал внештатный советник.

По его словам, сейчас там российская армия полностью деморализована.

"Остановилась, не происходит никаких действий, нет топлива, нет настроения и нет морали", – сказал Арестович.

"Путин начал проигрывать"

Ранее Алексей Арестович отметил, что президент России Владимир Путин изменил риторику по вторжению в Украину, поскольку почувствовал, что начал проигрывать.

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По его словам, у Кремля есть примета – "как только в ход идут упоминания "кадыровцев", значит, чувствует, что начал проигрывать".

В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну врага

Вооруженные силы Украины уничтожили колонну врага в Черниговской области. Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по колонне противника.

"Ракетные войска и артиллерия ВСУ продолжают наносить удары на поражение противника. Уничтожена колонна врага в Черниговской области. Верьте в ВСУ! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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