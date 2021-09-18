Арестович придумал новое название для Украины

Арестович продолжает делать странные заявления и нарываться на критику. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович снова удивил вариантом переименования Украины. Раньше было Русь-Украина, а на этот раз предложил назвать нашу страну Соединенными землями Украины.

Об этом он сказал в интервью Politeka.

Журналист зачитывала ему комментарии из соцсетей, где один из пользователей предложил назвать Украину Америкой, на что Арестович выпалил: "Соединенные земли Украины можно было бы назвать".

"Там широкий на самом деле простор. Мы ж как Австрия. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями – у нас тоже надо землями мерить. У нас есть обособленные районы географически, со своей микрокультурой, со своим маленьким субэтносом, со своими обычаями, со своей историей, и землями их называть было бы в самый раз, например. Плюс – это слово (земли) близкое каждому украинцу", – сказал советник главы ОПУ.

Скандальные заявления Арестовича

Ранее Алексей Арестович в различных СМИ выступал экспертом по военно-политическим вопросам. После назначения советником Ермака и спикером украинской стороны в ТКГ он уже успел попасть в скандалы. Например, на днях он поругался с националистом Билецким в прямом эфире – они пытались разобраться, кто из них клоун и почему.

Также он предлагал переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы таким образом якобы забрать у россиян бренд "русские", что вызвало шквал критики и глава парламента Разумков даже предложил отправить Арестовича спикером в "Талибан".

А на днях экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, на котором Арестович говорит, что АТО – это курорт для мальчиков. Бывший министр жестко отреагировал на эти слова.

Как мы уже писали, накануне Арестович заявил, что взять Донбасс можно за 3-5 дней, пока Путин будет болеть.