Арестович рассказал, как РФ меняет тактику войны в Украине

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты из-за неудач в войне с Украиной усилили атаки в информационном пространстве, чтобы деморализовать противника.
Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 7 марта.
"Появился новый фактор, о котором я хотел бы сказать отдельно. Этот фактор заключается в том, что противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций, проводимых против нас с вами – против населения Украины, Вооруженных сил, руководства Украины, руководства Вооруженных сил", – заявил он.
По словам Арестовича, это означает две вещи:
"Первое – что им плохо удаются дела на земле и в воздухе, и именно поэтому они увеличивают атаки в другом пространстве – информационном. Во-вторых, мы не должны на это реагировать, потому что главная цель противника и состоит в том, чтобы мы с вами утратили психологическую способность к сопротивлению".
Советник главы ОПУ выразил уверенность, что "за 12 суток украинцы стали грамотнее в этом".
"А мы поможем вам держать хорошее состояние сознания и не подвергаться этим влияниям", – добавил он.
Озвучены последние потери оккупантов
По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек;
- танков ‒ 290;
- боевых бронированных машин – 999;
- артиллерийских систем –117;
- РСЗО – 50;
- средств ПВО – 23;
- самолетов – 46;
- вертолетов – 68;
- автомобильной техники – 454;
- кораблей/катеров – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.