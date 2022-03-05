Арестович: ВСУ под Херсоном нанесли очень мощный удар по врагу

Арестович сообщил горячий инсайд с фронта. Коллаж "Сегодня"

Украинская армия контролирует передвижения врага, наносит контрудары. Сегодня жестко накрыли оккупантов под Херсоном. Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, противник сейчас осуществляет отдельные тактические движения, чтобы улучшить свои позиции и обеспечение.

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"Вооруженные силы Украины контролируют эту ситуацию, улучшают свои позиции, наносят отдельные контрудары и авиационные артиллерийские удары по противнику. Так, утром в районе Херсона наши ВСУ нанесли очень мощный удар по врагу, и сейчас его потери уточняются", – сказал Арестович.

Как мы уже писали, сегодня в Херсоне местные устроили митинг, требуя у оккупантов убраться из Украины. В итоге удалось выгнать россиян с центра города, а на вражеский БТР на ходу запрыгнул мужчина с украинским флагом.

Противостояние российскому вторжению

Россия за девять дней войны понесла такие потери, каких еще никогда не знала. По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено более 10 тысяч оккупантов и огромное количество различной техники.

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Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что у России заканчиваются военные ресурсы в Украине – ее ждет коллапс. По его словам, путинское войско перешло к тактике испуганных шакалов и трусов-террористов, убивая мирных жителей.