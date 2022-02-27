Армия Путина убила 14 детей, более 100 ранены

Армия России уничтожает мирных людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

С начала вторжение Российской Федерациина территории Украины боевики убивают мирных жителей. Среди жертв оккупантов – дети.

Об этом сообщает МВД Украины.

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По информации Министерства внутренних дел Украины, оккупанты убили 352 человека, из них 14 — дети. Кроме того, ранены — 1684 человека, из них 116 — дети.

Атака из Беларуси

Оккупанты ударили с территории Беларуси по Украине ракетами "Искандер". Об этом сообщилсоветник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Запуск "Искандеров" по Украине из района Мозыря. Запуск около 17:00. Съемка из Ровенской области. Это такое перемирие?!", – написал Геращенко.

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