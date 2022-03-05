Армия РФ не сильная, а длинная. Арестович рассказал, как украинцы разносят оккупантов

Арестович рассказал о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают успешно отбивать атаки российских оккупантов. В Николаеве отбили аэропорт Кульбакино и надавали по заслугам колонне, пытавшейся с утра обойти город. Тем временем в Перемоге Броварского района накрыли с воздуха 15 отдельную мотострелковую бригаду из Самары.

Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Реклама

На Нежинском направлении еще три дня назад оккупанты начали формировать огромное объединение для наступление на Бровары – Борисполь. Теперь этого объединения нет.

"Частично ушло под Харьков, где войска оккупантов понесли огромные потери, частично запуталось в местных буераках, частично – уничтожено. В Херсоне минимум российских войск. Восстановлена связь. Шоу с "…благодарными херсонцами" провалилось", – написал он.

Запорожская АЭС сейчас работает в нормальном режиме. Сложная ситуация сейчас в Харькове, Мариуполе и Ахтырке.

Реклама

"Над обойденным и полуокруженным противником Чернигова сбивают российские самолёты, ходят в лихие рейды и собирают пленных под Сумами, как огромная мясорубка перемалывает врага полуокруженная Харьковщина", - добавил Арестович.

Как украинцы противостоят оккупантам

Советник главы ОП объяснил, что запуталось и понесло потери российское войско в броварских болотах потому, что местные жители стали на защиту края – перекрывая лесные дороги, замедляя, а то и делая невозможным на несколько часов движение колонн противника.

"Там уже догоняет наша артиллерия и авиация. Мы держим небо (сегодня несколько сбитых российских самолетов), работает наша авиация. Накрываем командные пункты противника – сегодня даже российская пресса признала гибель двух старших командиров", - написал Арестович.

Реклама

Наши успехи – удача или закономерность?

Арестович уточнил, что для многих украинцев то, что мы еще не проиграли – это чудо или же временная удача. Однако это не так. Многие военные по всему миру в шоке от того уровня украинской армии, – об этом уже сказали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.

"Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришелся в макеты? И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные – это все трезвый и хладнокровный расчет", – сказал Арестович.

Лучшие военные давали Украине всего 48 часов. Но вот уже десятые сутки украинская авиация, которой давали вообще три часа, разносит врага с неба.

"Российская армия не сильная. Она просто длинная. Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним", - добавил советник главы ОП