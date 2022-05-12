Арсений Яценюк: Нельзя недооценивать Путина и его кровавую армию

Арсений Яценюк рассказал, что Владимир Путин развязал новый тип войны. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин развязал новый тип войны – войну на истощение. Поэтому помощь украинскому войску, которая поступает от США, очень важна. При этом нельзя недооценивать Путина и его кровавую армию.

Об этом сообщил премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк CNN.

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"Мы проводим контратаки. Вместе с тем нельзя недооценивать нацистского диктатора Путина и его кровавую армию. Единственная возможность для нас достичь какой-то договоренности с Россией – это победить на поле боя", – отметил он.

Яценюк считает, что единственная победа – это победа украинского войска и освобождение территорий, оккупированных российской армией.

По его словам, только после этого Путин может осознать, что единственный выход – это отступить, сесть за стол переговоров и достичь соглашения.

"Соглашение очень четкое – Украина должна восстановить свою территориальную целостность и Россия должна уважать Украину как независимое государство", – добавил Яценюк.

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