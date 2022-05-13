Арсений Яценюк: Нужно создать новый тип трибунала над РФ

Суд над РФ может работать по схеме, похожей на Нюрнбергский процесс, считает Арсений Яценюк / Фото: Getty Images, wikipedia.org, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр 2014-2016 годов, глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк призывает Группу семи и другие страны создать новый тип трибунала над Российской Федерацией. Он может работать по схеме, похожей на Нюрнбергский процесс.

Об этом Арсений Яценюк заявил в эфире Times Radio.

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Экс-премьер подчеркнул, что вместе с Путиным и российскими военными за преступления против человечества и военные преступления в Украине ответственность лежит и на народе страны-агрессора. Яценюк напомнил, что более 70% населения России поддерживают эту так называемую "военную операцию", которая на самом деле является полномасштабной войной против независимой страны.

Он отметил, что генеральный прокурор Украины уже начала масштабное расследование против российских солдат, совершивших преступления против человечества.

"Это зверства невероятного масштаба. Мы говорим не о десятках или сотнях. Мы говорим о тысячах и десятках тысяч украинцев, убитых российскими военными", – говорит Яценюк.

Он также напомнил, что в Украине находятся и иностранные следователи, которые поддерживают украинские правоохранительные органы в расследовании этих преступлений.

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В то же время, подчеркнул глава КБФ, нынешняя международная правовая система не действенна в вопросе привлечения РФ к ответственности. Международный суд ООН и Международный уголовный суд обладают очень громоздкими и сложными процедурами, пояснил Яценюк.

"Убежден, что нам необходимо создать новый правовой механизм, как привлечь Россию к ответственности. Это очень важная задача для свободного мира. Ведь мы уже живем в совершенно ином мире и должны создать новый механизм, как наказать это зло. Иначе безнаказанное зло всегда возвращается", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк уточнил, что этот механизм может работать по схеме, похожей на Нюрнбергский процесс.