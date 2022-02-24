Артобстрел и военная техника за ним – как Россия наступает на границу Украины

Россия и Беларусь пока не собираются отходить от границ с Украиной / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Военная техника РФ атакует украинские границы. Как сообщает МВД Украины, украинская граница нарушена уже в четырех областях – Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской.

В частности, колонны техники вошли:

В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям.

Движение колонн отмечено через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области.

В направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области.

Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

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Военное положение в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

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Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме. Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

Власти призывают украинцев не паниковать, по возможности оставаться дома и следить только за официальными источниками информации