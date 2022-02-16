Атака хакеров за день до "вторжения РФ": кто причастен и чем может грозить

Украину накрыла очередная кибератака. / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне тревожных новостей о вторжении российских войск Украину накрыла еще и волна хакерских атак. Злоумышленники ограничили доступ украинцев к мобильным приложениям трех банков, а также к сайтам Минобороны и Вооруженных сил.

Сайт "Сегодня" рассказывает все, что известно о кибератаке, целью которой, вероятнее всего, было посеять панику среди жителей Украины.

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Хакерская атака 15 февраля

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений Приват24 и Ощад24/7. Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Кроме того, вечером хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака шла из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана. Она была отбита. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пользователями "Дії" атака осталась незамеченной.

Кроме того, хакеры взялись за атаку на Monobank.

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Атаки продолжаются вторые сутки

По состоянию на 16 февраля атака все еще не прекратилась, средний показатель мощности атаки достигает десятков Мбит/с. В Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины заявляют, что сейчас ситуация полностью контролируемая.

В то же время в Минобороны заявили, что DoS-атака на их сайт также продолжается. Специалисты направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS-атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - говорится в сообщении.

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Специалисты по кибербезопасности опасаются другого вида атаки DDoS, поэтому решили воспользоваться дополнительными серверами помощи в США.

Полиция начала расследование

По факту DDoS-атаки Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

Кто стоит за атакой?

В то же время СБУ заметила "след иностранных спецслужб" в масштабной хакерской атаке на Украину

"Не может какой-то отдельный хакер или группа хакеров позволить себе потратить такие деньги, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды. Такие атаки всегда проводят государства через свои спецслужбы или подконтрольные хакерские преступные объекты. То есть создается специальная инфраструктура для таких атак. Мы четко видим здесь след иностранных спецслужб", – уверен начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Кибератаки со стороны России

В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев. А работу сайтов восстанавливали еще несколько дней.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия.

У Путина отрицают причастность к кибератакам на Украину.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк рассказал, кто может стоять за кибератакой на Украину, кроме Российской Федерации.

Тем временем в США заговорили о санкциях против РФ из-за кибератак на Украину.

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