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Атлантида, Черкассы и ТНМК – кто получил украинскую кинопремию Золотая Дзига

12 июня, 23:17

Виталий Семченко

Лучшим фильмом жюри признало ленту "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Украинская киноакадемия объявила лауреатов пятой национальной кинопремии "Золотая дзига". Лучшим кинофильмом жюри признало ленту "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Об этом сообщается на Facebook-странице киноакадемии.

Премию в этом году вручали в 23 номинациях, среди которых одна новая – Лучший игровой сериал. Впервые авторы многосерийных лент соревновались за "Золотую дзигу". Всего на участие в пятой кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных работ.

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Напомним, 22 мая в зале Национальной оперы состоялась ХХV юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2020" и обладателей международных и специальных премий программы.

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