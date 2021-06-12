Атлантида, Черкассы и ТНМК – кто получил украинскую кинопремию Золотая Дзига

Украинская киноакадемия объявила лауреатов пятой национальной кинопремии "Золотая дзига". Лучшим кинофильмом жюри признало ленту "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.
Об этом сообщается на Facebook-странице киноакадемии.
Премию в этом году вручали в 23 номинациях, среди которых одна новая – Лучший игровой сериал. Впервые авторы многосерийных лент соревновались за "Золотую дзигу". Всего на участие в пятой кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных работ.
- Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – режиссер Роман Болаян;
- Открытие года – Наталья Ворожбит;
- Лучший грим – Мария Петровская ("Бесславные крепостные");
- Лучший дизайн костюмов – Отенко Галина, Керо Мария ("Толока");
- Лучший звук – Барба Игорь, Петер Борис ("В. Сильвестров");
- Лучший монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида");
- Лучшая работа художника-постановщика – Одуденко Владлен ("Атлантида");
- Лучшая музыка – Антон Байбаков ("Черкассы");
- Лучшие визуальные эффекты – Алексей Москаленко ("Атлантида");
- Лучшая мужская роль второго плана – Игорь Колтовский ("Плохие дороги");
- Лучшая женская роль второго плана – Оксана Воронина ("Плохие дороги");
- Лучший короткометражный анимационный фильм – "История Украины за 5 минут";
- Лучший короткометражный игровой фильм – "Бульмастиф";
- Лучший сценарий – Наталья Ворожбит ("Плохие дороги");
- Лучшая операторская работа – Валентин Васянович ("Атлантида");
- Лучшая песня – "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор Робот");
- Лучший игровой сериал – "Поймать Кайдаша";
- Лучший полнометражный документальный фильм – "Земля голубая, будто апельсин";
- Лучшая мужская роль – Юрий Кулинич ("Плохие дороги");
- Лучшая женская роль – Марина Кошкина ("Забытые");
- Лучшая режиссерская работа – Валентин Васянович ("Атлантида");
- Лучший фильм – "Атлантида";
- Премия зрительских симпатий – "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".
Напомним, 22 мая в зале Национальной оперы состоялась ХХV юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2020" и обладателей международных и специальных премий программы.
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