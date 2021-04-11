Аваков диктовать не будет. Организаторам радиодиктанта пришлось оправдываться за шутку СМИ

"В этом году радиодиктант национального единства будет читать Арсен Аваков" – новость с таким заголовком не на шутку взволновала украинский сегмент фейсбука.

Опубликовало ее издание Uareview, которое много лет придумывает забавные злободневные "новости" – предупреждение о фейках есть на главной страничке сайта.

В публикации про Авакова министра внутренних дел называют "филологом", Антона Геращенко "заместителем филолога", а также шутят, что еще неизвестно, на каком языке будет диктоваться украинский диктант.

Шуткой активно делились пользователи фейсбука, среди них и известные люди с большим количеством подписчиков.

Видимо, подписчики не потрудились пройти по ссылке, не обратили внимания на специфику издания и среагировали на громкий заголовок. Тут же начали атаковать организаторов радиодиктанта. Генеральный продюсер "Украинского радио" успокоил фейсбук-сообщество.

"Ну, конечно, это неправда. Уже 68-й человек тегает и спрашивает. Успокойтесь, все в порядке. А Арсен Борисович, как и другие публичные лица, смогут написать радиодиктант, при желании стать участником события в зале и т.д., но, конечно, не читать текст", – пишет Дмитрий Хоркин на своей страничке.

Всеукраинский радиодиктант национального единства – традиционная ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку. Раздается на Первом канале Украинского радио в День украинской письменности и языка – 9 ноября.

Напомним, в Украине заработал Центр противодействия дезинформации, который в том числе будет противостоять враждебной пропаганде во всем мире.