Авиакомпания KLM отменяет рейсы в Украину? Мы узнали подробности

В Сети появились слухи об отмене рейсов KLM в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
СМИ написали, что нидерландская авиакомпания KLM отменила все рейсы в Украину из-за новостей о возможном вторжении РФ. При этом в аэропорту "Борисполь" в расписании изменений нет – рейсы KLM все еще запланированы.
В частности, об отмене рейсов сообщает De Telegraaf.
СМИ написали, что следующий рейс в столицу Киев запланирован вечером 12 февраля, но его отменят.
"Это решение приняли после того, как получили новые рекомендации по поездкам с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - написали в Сети.
Рейсы действительно отменили?
Несмотря на то, что в Сети уже пишут об отмене рейсов, в расписании полетов аэропорта "Борисполь" ничего не изменилось. В частности, на завтра запланированы такие рейсы KLM:
- 06:00 Киев – Амстердам;
- 09:50 Киев – Одесса;
- 10:00 Киев – Амстердам;
- 14:05 Киев – Амстердам.