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Авиакомпания KLM отменяет рейсы в Украину? Мы узнали подробности

Татьяна Очеретяная
12 февраля, 18:50
На 13 февраля компания KLM запланировала четыре рейса из "Борисполя", однако в Сети пишут, что их отменят – что известно

В Сети появились слухи об отмене рейсов KLM в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

СМИ написали, что нидерландская авиакомпания KLM отменила все рейсы в Украину из-за новостей о возможном вторжении РФ. При этом в аэропорту "Борисполь" в расписании изменений нет – рейсы KLM все еще запланированы.

В частности, об отмене рейсов сообщает De Telegraaf.

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СМИ написали, что следующий рейс в столицу Киев запланирован вечером 12 февраля, но его отменят.

"Это решение приняли после того, как получили новые рекомендации по поездкам с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - написали в Сети.

Рейсы действительно отменили?

Несмотря на то, что в Сети уже пишут об отмене рейсов, в расписании полетов аэропорта "Борисполь" ничего не изменилось. В частности, на завтра запланированы такие рейсы KLM:

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  • 06:00 Киев – Амстердам;
  • 09:50 Киев – Одесса;
  • 10:00 Киев – Амстердам;
  • 14:05 Киев – Амстердам.
Расписание рейсов не изменилось. Скриншот