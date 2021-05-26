Авиасообщение закрыто: как попасть в Беларусь и есть ли билеты

В первый день запрета в аэропорту оказался лишь один пассажир и ни одного рейса в соседнюю страну

С сегодняшнего дня Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты над этой страной в другие государства. Однако для украинцев можно попасть на белорусскую территорию на автобусе, билеты продолжают продавать.

Какая ситуация в аэропорту

Рейсы в Беларусь из Украины всегда отправлялись в 5:45 утра. Наш корреспондент побывала в аэропорту "Киев". Все рейсы в соседнюю страну уже отменили. Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" отменил всей рейсы в Украину и из Украины аж до 31 августа.

Сегодня утром в аэропорту был только один пассажир, который хотел улететь в Беларусь. Но как узнал, что рейсы отменили, купил билет на автобус. Люди, которые купили заранее билеты, смогут их вернуть – авиакомпания обещает вернуть всю суму или обменять билеты на другую дату.

Видео: Сегодня

В Беларусь можно поехать на автобусе

Автобусы в Беларусь отправляются с центрального автовокзала Киева. Журналисты узнали, что на сайте билеты уже приобрести нельзя – все раскупили. Онлайн-сервис предложил билеты аж на 30 мая. Автобусы ездят раз в неделю – в воскресенье вечером.

В кассе автовокзала рассказали, что билеты можно будет купить. Стоимость в Минск через Гомель – 630 грн. Сегодня еще ни одного не купили.

"Билеты можно купить до Гомеля и Минска. (Купить можно) с сегодня на сегодня, с завтра на завтра", – сказала кассир.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцам посоветовали не ездить в Беларусь, поскольку есть угроза быть задержанными.