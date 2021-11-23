Австрия обновила правила въезда в страну: новые условия для украинцев

Австрия изменила правила въезда в страну / Фото: Коллаж: Сегодня

С 22 ноября, в связи с введением общегосударственного карантина, Австрия изменила условия въезда в страну.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".

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В Австрию будут пускать при наличии уважительной причины, в частности:

посещение родственников;

лечение;

семейные обстоятельства;

служебные поездки;

свадьба;

похороны.

Если у вас есть уважительная причина, то во время поездки в Австрию вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из документов:

сертификат о полной вакцинации (при условии, если последняя вакцина была сделана более чем за 14 дней до поездки);

подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние 180 дней (справка должна быть оформлена на английском или немецком языках).

Для невакцинированных пассажиров с 22 ноября 2021 года для въезда в страну нужны такие документы:

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подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда) и обязательный 10-дневный карантин после въезда;

онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда).

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь с собой тест. Кроме этого, они освобождены от обязательного карантина по прибытии.

Новые правила безопасных путешествий в Украине

С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

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