Автобус с украинцами попал в аварию в Польше (фото)

Пьяная женщина на автомобиле Nissan Qashqai въехала в автобус с гражданами Украины

В Польше сегодня, 24 июля, автобус с украинцами попал в ДТП. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает RMF 24.

Авария произошла в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско. Там столкнулись автобус Volkswagen и Nissan Qashqai – они перевернулись в кюветы.

Спасатели работали на месте аварии. Фото: RMF 24

Пьяная женщина на автомобиле Nissan Qashqai въехала в автобус. Первый тест на употребление крепких напитков показал четыре промилле алкоголя в организме.

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По информации СМИ, в салоне автобуса было девять пассажиров, среди них семь граждан Украины. Пострадали все, а также водитель легкового автомобиля.

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Автомобиль слетел в кювет. Фото: RMF 24

В результате аварии госпитализировали в больницы 10 человек, в том числе трое в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что на трассе Киев – ЧОП около села Березовка (Киевская область) произошло серьезное ДТП с летальным исходом. Есть погибшие и пострадавшие.

Напомним, в Киеве стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.