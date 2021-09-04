"Банальное нарушение Конституции". Нардеп раскритиковал закон об олигархах

Гончаренко опубликовал гневный пост в соцсетях. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Закон об олигархах, поддержанный Верховной Радой в первом чтении, может быть использован для ограничения прав человека, давления на бизнес и шантажа СМИ.

Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. По мнению нардепа, в документе "под якобы правильными вещами скрывается банальное нарушение Конституции".

"Есть такой законопроект президента #5599. И вот там под якобы правильными вещами, скрывается банальное нарушение Конституции. Это касается наделения президента и СНБО новыми непредвиденными ранее полномочиями, ограничения прав человека в зависимости от имущественного состояния, опосредованного введения цензуры в СМИ. Предлагается, чтобы решение о признании лица олигархом принималось Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины. При этом кто конкретно подпадает под новое довольно размытое определение – до сих пор непонятно. Получается, что даже обычные бизнесмены в опасности, это факт", – пишет политик.

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Как отметил Гончаренко, все эксперты сходятся во мнении, что в законопроекте "сроки как в юридическом тумане". И это уже сейчас держит все отрасли в страхе и напряжении, "ведь кто сегодня олигарх будут решать конкретные люди чуть ли не по своему желанию".

По его словам, "особенно здесь досталось сфере медиа, которую очевидно будут жестко цензурировать".

"Этот закон пригодится власти в случае, чтобы зачистить медиапространство под свои нужды, давить на бизнес, шантажировать СМИ и диктовать свои условия, но пока это все красиво прикрывается громкой борьбой с болезненной проблемой украинского общества", – считает нардеп.

Гончаренко также выразил уверенность, что этот закон необходимо направить на проверку в Венецианскую комиссию, "чтобы снять все вопросы".

Кого могут признать олигархом

Олигархом определяется человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);

если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Также напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в Украине в последнее время появились новые олигархи.

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