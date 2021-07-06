Банки начали блокировать счета за долги, а на Камчатке обнаружили обломки Ан-26 – главные новости СЕГОДНЯ

В Украине теперь начала работать новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег, а РФ продолжает усиливать боевые способности группировки российских оккупационных войск в ЛНР и ДНР – сайт "Сегодня" собрал главные новости вторника, 6 июля.
Бывшего соперника Лукашенко приговорили к 14 годам
Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам тюрьмы за якобы получение особо крупных взяток и отмывание денег бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который был задержан перед президентскими выборами и не смог баллотироваться.
Следствие, а потом и суд, пришли к выводу, что топ-менеджеры Белгазпромбанка несколько лет подряд незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях все обвиняемые признали в полном объеме, кроме Бабарико.
Бабарико был главным конкурентом Лукашенко на президентских выборах. Коллаж: "Сегодня"
На Камчатке обнаружили обломки Ан-26
Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолета спасателей у берега — в 3,8 километра от поселка Палана.
По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж.
Первое фото места крушения Ан-16. Фото: Life shot
Украинцы ждут субсидии за май и июнь
Средний размер субсидии за май и июнь составляет всего 290 гривен. Это связано с тем, что стоимость коммуналки снизилась после завершения отопительного сезона. Выплаты осуществят только в июле. Сейчас проходит процесс перечисления средств в регионы.
Россия пополняет оккупационные войска оружием и боеприпасами
На оккупированные территории прибыла группа российских офицеров для подготовки диверсантов. В последнее время на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с России были завезены более 3 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства.
Банки начали блокировать счета за долги
В Украине заработала новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег.
Пока к системе подключены только следующие банки:
- ПриватБанк;
- ТАСкомбанк;
- Универсал банк (включая Monobank);
- ОКСИ банк;
- банк "Восток";
- Индустриалбанк;
- ПроКредит банк.
Также мы писали о том, что некоторые должники за коммуналку умудряются оформлять субсидию:
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