Байден обратится к нации, а НАТО может расширить контингент в Румынии и Болгарии – главные новости за ночь

​Джо Байден заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее, а предложение о расширении присутствия НАТО сделано в связи с ростом численности войск РФ на границе с Украиной. Коллаж "Сегодня"

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Байден обратится к нации. Что скажет гражданам США?

21 декабря президент США Джо Байден выступит с речью. Он расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией в свете распространения штамма "Омикрон".

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​Джо Байден заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. Коллаж "Сегодня"

В Турции автобус опрокинулся на трассе – четверо погибших, много пострадавших

В Турции в субботу, 18 декабря, в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе Карс – Эрзурум погибли по меньшей мере четыре человека, а еще 18 пострадали.

Еще 18 раненых госпитализировали. Коллаж "Сегодня"

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Геращенко заблокировали в Facebook, она нашла виновных

Социальная сеть Facebook (Meta) впервые заблокировала аккаунт сопредседателя партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко. По мнению политика, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией, которую Геращенко активно показывала на своей странице в Facebook.

По мнению Геращенко, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией. Коллаж "Сегодня"

Наперекор Кремлю. НАТО может расширить контингент в Румынии и Болгарии – Spiegel

Американский генерал Тод Уолтерс, занимающий пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, предложил расширить присутствие войск Альянса в Румынии и Болгарии.