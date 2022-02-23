Байден озвучил приговор Путину, а в Зеленского назвали города, на которые может напасть Путин — главные новости за ночь

Байден пытается поставить Путина на место, а Украине грозит новое вторжение РФ/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Байден озвучил приговор Путину
Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку признанию Россией террористических образований "ЛДНР" и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.
У Зеленского назвали три города, которым грозит вторжение РФ — СМИ
Российская Федерация не планирует останавливаться на Донбассе и может пойти на дальнейшее наступление по территории Украины. Путин может зациклиться на трех городах нашей страны.
Закрыть наглухо границу с Россией — новый проект постановления в Раде
В Верховной Раде зарегистрировано обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно закрытия границ с Россией и Беларусью, а также прекращения транспортного сообщения с РФ.
[IMAGE id=2539951; title=Нардепы могут обратиться к Владимиру Зеленскому по двум ключевым вопросам/Фото: коллаж: "Сегодня" ; blank]
Блинкен рассказал, почему на самом деле Украина мешает Путину
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал, почему президенту Российской Федерации Владимир Путину мешает Украина.
У Белом доме заявили, что увидели "зеленых человечков" в восточной части Украины
Соединенные Штаты Америки видят по всей восточной Украине "зеленых человечков", которые не носят форму, но ведут себя как российские военные.
[IMAGE id=2539966; title=В Белом доме состоялся брифинг Джен Псаки/Фото: коллаж: "Сегодня" ; blank]