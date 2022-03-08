Всего выделят 12 млрд долларов / Коллаж "Сегодня"

Президент США Джозеф Байден попросил Конгресс выделить Украине 12 млрд долларов. Деньги выделили для поддержки страны.

Об этом сообщил Джозеф Байден.

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"Путин направляет свои действия против городов, жилых районов. На прошлой неделе он захватил большую атомную электростанцию (вероятно, речь о Запорожской АЭС. – Ред.). Он уже превратил два миллиона украинцев в беженцев. Если мы не будем противостоять нападению Путина сейчас, то ситуация стане еще хуже. Я призываю Конгресс принять пакет на 12 млрд долл. для поддержки Украины", – сказал Байден.

Ситуация в Украине 8 марта

Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.

В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.

В Сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети . В данный момент информация о пострадавших уточняется.

. В данный момент информация о пострадавших уточняется. В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.

в результате обстрелов и боев. Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).

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