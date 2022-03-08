"Байрактар" в действии: видео уничтожения техники оккупантов

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Украинские военные при помощи ударного беспилотника "Байрактар" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале УНИАН.
"Красавчик "Байрактар" в действии. Минус еще один "Бук" у российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Озвучены последние потери оккупантов
По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек;
- танков ‒ 290;
- боевых бронированных машин – 999;
- артиллерийских систем –117;
- РСЗО – 50;
- средств ПВО – 23;
- самолетов – 46;
- вертолетов – 68;
- автомобильной техники – 454;
- кораблей/катеров – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.