Беларусь будет противостоять приказам Лукашенко – объявлена антивоенная мобилизация

Белорусы не хотят войны против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси объявили антивоенную мобилизацию. Манифест Антивоенного движения опубликован в Сети.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Telegram.

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"Противостояние войне в Украине и борьба за демократию – это теперь две цели одного большого движения. Мобилизация уже идет полным ходом. Но если нужно, чтобы я, взяв на себя ответственность национального лидера, сказала это официально, то я говорю. Я объявляю антивоенную мобилизацию", – написала она.

Как говорится в манифесте, белорусы будут бороться с пропагандой, готовят забастовку и хотят выводить из строя технику. Кроме того, формируют корпус из добровольцев, которые готовы защищать украинские города.

Как сообщила пресс-секретарь Светланы Тихановской в прямом эфире Украина 24, белорусы уже воюют на стороне Украины.

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"Потому что белорусы не хотят войны против Украины, они против агрессии, и белорусы полтора года противостояли двум диктаторам – Путину и Лукашенко. Полтора года назад, когда огромные массы людей вышли против Лукашенко, если бы Путин не помог ему, то давно в Беларуси уже развивалась бы демократия", – сказала Анна Красулина.

Ситуация в Украине 2 марта