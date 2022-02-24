Беларусь пустила российские войска на территорию Украины

Беларусь присоединилась к российскому вторжению в Украину. Об этом сообщает ГПСУ Украины.

"Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ВОТ АР Крым", – говорится в сообщении.

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Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.