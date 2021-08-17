Беленюку дали "старшего лейтенанта" и наградили пистолетом (фото)

Министр обороны Андрей Таран наградил олимпийского чемпиона и народного депутата Жана Беленюка пистолетом и поздравил его с получением воинского звания "старший лейтенант".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюк с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" – пистолетом ПМ", – говорится в сообщении.

Андрей Таран наградил Жана Беленюка / Фото: Минобороны Украины

Награждение состоялось 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины.

Отметим, Жан Беленюк, который выступает в борьбе греко-римского стиля, стал единственным украинским спортсменом, получившим золотую медаль во время последних летних Олимпийских игр в Токио, а Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в этом виде спорта.

Напомним, на днях олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк в резкой форме высказался о президенте России Владимире Путине, назвав его убийцей.

Мы также писали, что неизвестные устроили против народного депутата от "Слуги народа" и олимпийского чемпиона Жана Беленюка расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.