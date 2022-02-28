Белорусские военные могут присоединиться к вторжению в Украину — Washington Post

Лукашенко может перебросить своих военных уже 28 февраля/Фото: коллаж: "Сегодня"

Беларусь может отправить своих военных на помощь российским, которые вторглись в Украину. Вероятно, оккупанты сами уже не справляются.

Об этом сообщает Washington Post.

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"Это понятно, что Минск теперь — "продолжение" Кремля", — заявил представитель администрации Байдена.

Отмечается, что белорусские военные могут присоединиться к вторжению в понедельник, 28 февраля.

Ядерное оружие в Беларуси – реальность?

В Беларуси состоялся референдум по поправкам к Конституции Республики. ЦИК объявила результаты.

Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства, поскольку "за" проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, решение принято.