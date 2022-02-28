Белорусские военные могут присоединиться к вторжению в Украину — Washington Post

Лукашенко может перебросить своих военных уже 28 февраля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Беларусь может отправить своих военных на помощь российским, которые вторглись в Украину. Вероятно, оккупанты сами уже не справляются.
Об этом сообщает Washington Post.
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"Это понятно, что Минск теперь — "продолжение" Кремля", — заявил представитель администрации Байдена.
Отмечается, что белорусские военные могут присоединиться к вторжению в понедельник, 28 февраля.
Ядерное оружие в Беларуси – реальность?
В Беларуси состоялся референдум по поправкам к Конституции Республики. ЦИК объявила результаты.
Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства, поскольку "за" проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, решение принято.
Такие изменения позволяют президенту РФ Путину разместить на территории Беларуси свое ядерное оружие.