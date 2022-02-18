Бербок объяснила, почему Германия не дает оружие Украине

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия отказывается поставлять Украине оружие потому, что под угрозой окажуться переговоры в " нормандском формате". Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос мэра Киева Виталия Кличко о причинах отказа предоставить вооружение, пишет УНИАН.

По словам Бербок, это решение далось Германии очень непросто, но на это есть веские причины.

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"Но если мы ставим под угрозу путем принятия таких шагов, что "норманнский формат" больше не будет работать, то, по моему мнению, это будет очень большая угроза безопасности для каждого гражданина в Украине, особенно в связи с обострением ситуацией на линии соприкосновения. Для каждого гражданина там решающее значение имеет то, что мы возвращаемся за стол переговоров для обсуждения Минска", – сказала она.

Также она отметила, что Германия изучает каждый запрос Украины и старается сделать все, что в ее силах.

Бербок напомнила, что когда поступил запрос на каски – было отправлено всего 5 тысяч потому, что не было списков, и сейчас есть новый запрос, который тщательно изучается.

По ее словам, сейчас надо обеспечить, чтобы дестабилизация ситуации не происходила внутри Украины.

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Ранее мы писали о том, что федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. У последнего изменились планы из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

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