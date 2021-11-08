"Бессертификатная" история: что делать без документа о прививках (видео)

Еще месяц-полтора нужно нашим чиновникам, чтобы проанализировать все известные в Украине иностранные сертификаты. Коллаж "Сегодня".

Как в условиях карантина быть людям, которые хотят вакцинироваться, но не могут этого сделать? Следовательно – общественный транспорт, торговые центры, рестораны, спортзалы, бассейны на время карантина для них – табу. Ибо у человека всего-на-всего нет COVID-сертификата или свежего ПЦР-теста. Проверяющие отправляют к семейному врачу. Тот, когда слышит от пациента фразу "дайте справку, что я переболел" – отправляет в Минздрав. А в Минздраве говорят: у вас должен быть сертификат для взрослых или детский. Его запустили на этой неделе. Или сертификат о выздоровление, который обещают с понедельника. И круг замкнулся. А с сегодняшнего дня без этого документа не допустят к работе. Так как быть? Расскажет сайт "Сегодня".

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"С 2018 года лечусь от онкологического заболевания. Если обращаться в больницу, то я должен каждый раз сдавать ПЦР-тест, который стоит денег.... 900 гривен – это для меня большая часть моей пенсии. Кому-то прививка противопоказана", – сказала онкопациентка в ремиссии Оксана Гергало.

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"Заранее приехал за 4 часа, чтобы мою вакцину никому не отдали, дождался своей очереди, подхожу, а мне говорят – а мы не можем вас вакцинировать", – сказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Я могу подписать декларацию с семейным врачом, но она не может сделать мне медицинскую

карточку. Вот такая интересная правовая коллизия", – рассказал журналист, гражданин Беларуси Валентин Бойко.

"Сидела я в торговом центре на фудкорте. Ко мне подошел охранник, попросил мою карточку вакцинации, я показала ему эту карточку – он просто засмеялся и говорит: – Да, а что это за карточка? Здесь нет ни печати, ничего, я такую ​​карту Вам сам могу нарисовать", рассказывает киевлянка Ирина Шинкаренко.

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А между тем, уже с сегодняшнего дня от работы начнут отстранять невакцинированных чиновников и педагогов. А сколько из них стали заложниками ситуации? Сколько в целом украинцев до сих пор не понимают – где и какие справки нужно брать? Недаром же в контактных центрах Минздрава иногда бывает по несколько тысяч возмущенных звонков в день.

"Я говорю: дайте мне грамотный отказ, что вы отказываетесь меня вакцинировать. Они мне говорят – мы такой отказ дать не можем. Вы не можете, зато штраф мне все могут дать при этом", – рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Выяснилось: в Украине есть центральная, то есть негосударственная электронная система здравоохранения, и

несколько частных. В одной из таких закралась ошибка персональных данных Максима. Автор ошибки – его семейный врач, уволился, и даже словом не оговорился. Найти нового во время пандемии задача не из простых, поэтому Максим, раздраженный неделей киевских реалий, решил заключить декларацию и вакцинироваться на своей малой Родине – в Николаеве.

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"Шокирована, просто вспоминая наши украинские поликлиники, и когда я зашла в пункт вакцинации в Штатах. Это конвейер, буквально все просчитано до секунд. Чтобы не возникало очередей, чтобы люди не задерживались", – рассказала киевлянка Ирина Шинкаренко.

"США не выдают такие ковид-сертификаты, как выдаются странами ЕС, и в том числе и Украиной. Если человек имеет такой документ на руках, сегодня он может обратиться к врачу. Врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и сможет выдать бумажное международное свидетельство", – рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Еще месяц-полтора нужно нашим чиновникам, чтобы проанализировать все известные в Украине иностранные сертификаты о прививках, а затем в конце концов перенести их и в действие.

"Я приехал в Украину в июле этого года, нашел официальную работу, плачу налоги, в том числе военный сбор. Но прививаться пока не могу, пока я не получу вид на постоянное жительство", – сказал журналист, гражданин Беларуси Валентин Бойко.

Сказала ему семейный врач. Та же получение вида может затянуться на год-полтора. Вот и ходит сейчас со своим белорусским паспортом каждый день по 45 минут на работу и обратно. И пол зарплаты тратит на ПЦР тесты.

Наконец в Минздраве мне подсказали, как уладить ситуацию: белорус может для регистрации на прививки воспользоваться индивидуальным налоговым номером.

"Мне сделали трансплантацию костного мозга.Но в связи с тем, что у меня началась реакция транспланта против хозяина, я сейчас нахожусь на иммунодепрессивной терапии. Мой лечащий гематолог, который находится в Минске, она не дает мне однозначного так для вакцинации, потому что есть противопоказания. Мой терапевт, находящийся здесь, мне не может написать никакой справки. Потому что не знает как правильно и боится взять на себя ответственность, чтобы не подвергнуться штрафу, возмущается онкопациентка в ремиссии Оксана Гергало.

Потому почему молодая женщина, на чьих руках двое детей, должна сейчас думать не о борьбе с онкологией? А о какой-то справке, чтобы не получить проблемы с полицией на ровном месте.

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