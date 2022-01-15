Бесстрашно атакуют. Как пограничники тренируют служебных собак – видео

Существует пять самых популярных пород служебных собак / Коллаж "Сегодня"

В Государственной пограничной службе Украины показали тренировку служебных собак. Животные выполняют немало обязанностей, а также они не боятся выстрелов и взрывов.

Об этом сообщает МВД.

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Что умеют служебные собаки

Служебные собаки выполняют немало обязанностей. Они помогают обнаруживать:

оружие,

боеприпасы,

контрабандный табак.

Эти животные не боятся выстрелов и взрывов. Также собаки бесстрашно атакуют и задерживают нарушителей.

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Какие собаки могут быть служебными

В пятерку самых популярных пород служебных собак пограничников входят:

немецкая овчарка,

бельгийская овчарка (малинуа),

английский кокер-спаниель,

лабрадор-ретривер,

фокстерьер.

Собаки против нарушителей

С использованием служебных собак в течение 2021 года пограничники задержали почти 250 нарушителей, обнаружили более 180 единиц разного оружия, более 5,5 тысячи патронов и 25 килограммов взрывчатых веществ.

Также животные помогли выявить почти 35 кг наркотиков.

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