Без предупреждения. Вся команда сайта "Буквы" покидает проект

Команда сайта "Буквы" ушла из-за конфликтов с руководством. / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда сайта "Буквы" объявила, что ушла из проекта. Причиной послужили конфликты с руководством издания.

Об этом сообщили в Facebook "Букв", однако пост затем удалили.

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"Команда Букв сегодня идет из проекта. Причиной стала токсическая атмосфера в редакции – системный буллинг, постоянные оскорбления, необоснованные обвинения и не только" , – говорилось в сообщении.

Также сотрудники сайта заявили, что в течение последних недель "руководство упрекало в том, что падает капитализация бренда" и у некоторых требовали за это компенсацию.

Редакторы пожаловались на занижение зарплат и увольнение без предупреждения. Таким образом, они решили в один день оставить работу на сайте.

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Фото: скриншоты

Газету Kyiv Post закрыли

В начале ноября журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что увольнение журналистов Kyiv Post и приостановление работы газеты связано с действиями Офиса президента Владимира Зеленского. По его словам, вероятно, власть надавила на владельца издания с целью изменить информационную политику СМИ.

"Kyiv Post закрыли из-за давления президента Зеленского. Представителей его власти. Англоязычная газета воспринималась очень чувствительно, ведь много западных посольств и представителей ведущих и свободных стран узнавали новости об Украине именно от Kyiv Post", – объяснил мотивы Офиса президента Михаил Ткач.

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