Бизнес на собственной даче. Небанальные способы заработать несколько тысяч евро

Украинцы все больше стали зарабатывать на дачах, когда карантин выгнал сотрудников офисов за город

Заработать на собственной даче. Предприимчивые украинцы выращивают на продажу сельдерей, лаванду и даже червей. Делают пастилу и выращивают фазанов для охотников. Несколько тысяч евро заработать можно и на улитках. Советы по дачному заработку собирали корреспонденты "Сегодня".

Улиточные плантации

На десяти сотках – тысячи моллюсков. В Украине улитки пока непопулярны, поэтому их экспортируют за границу – в Польшу или Румынию. Там за килограмм дают от 30 евро.

"Для того, чтобы высший сорт улитки был, она должна нарастить губу толстую и закрученную, и соответственно раковина должна быть без дырочек. Тогда это значит, что улитка высшего сорта и Европа возьмет", – делится хозяйка улиточной фермы Анастасия.

Что сможет зарабатывать на улитках, Анастасия сообразила в прошлом году во время локдауна. Купила дом за городом, сходила на курсы, где учили ухаживать за моллюсками и привлекла в бизнес маму.

Пока Анастасия только вкладывает средства в развитие фермы. Подсчитала: на автополив, ограду и корм уже потратила пару тысяч евро. За летний сезон, когда улитки достигнут товарной кондиции, планирует выручить за них около 5000 евро.

Домашняя пастила

А вот бизнес Александры уже приносит доход. Она тоже зарабатывает на даче – делает домашнюю пастилу. Одна коробка сладостей стоит 400 гривен.

"10-15 тысяч мой доход, чистый, на мой взгляд, это неплохо", – говорит Александра.

Все составляющие продукта многодетная мама выращивает на огороде. 6 лет назад молодая мать решила приготовить своим детям что-то вкусное и полезное, и чтобы без сахара. Нашла рецепт пастилы. Затем блюдом заинтересовались друзья. Поэтому Александра купила специальные сушилки и блендеры. Заказала коробки, чтобы паковать лакомство, наклейки и фрукты. Объемы заказов настолько велики, что в этом году Александра решила расширяться, поэтому построила настоящий профессиональный цех.

Фазаны на огороде

А вот семью Юлии овощами не удивишь. И они открыли для себя другой прибыльный бизнес на даче. Разводят и продают фазанов.

"Здесь 196 птенцов – это примерно 50 000 гривен", – столько семья Юлии заработает, когда птицы подрастут. А под конец сезона семья имеет аж две тысячи птиц.

Фазанов чаще всего покупают охотники – для охоты. Птицы недешевые, стоимость одной – около 300 гривен. Все началось с увлечения мужа Юлии – он охотник. Сначала птиц разводили для себя, а когда на них вырос спрос, стали продавать.

Другие интересные способы заработка

Дачный бизнес в Украине набирает обороты. Все больше украинцев зарабатывают на своих участках. Кто-то выращивает необычные растения: спаржу, бананы, киви, лаванду, а кто-то выращивает червей – их активно покупают рыбаки.

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