Бизнесмена Ярославского вызовут на допрос из-за смертельного ДТП

Александра Ярославского подозревают в участии в смертельном ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
Полицейские Харьковской области вызовут на допрос возможного участника ДТП бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
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В полиции открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП.
Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя и вызывают на допрос возможного участника ДТП.
Максимальное наказание предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
ДТП с автомобилем бизнесмена
Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартово, и что придет в райотдел дать показания. Водителя, по состоянию на 12:00, уже допрашивали правоохранители.
Но в комментарии новостям "Сегодня" в полиции вообще не подтвердили факт ДТП. В тоже время его и не опровергли.
"В сводках у нас нет информации о ДТП вблизи населенного пункта Мартовое", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
Но добавила, что уточнит информацию.
Напомним, что уже были ситуации, когда правоохранители не сразу подтверждали ДТП с публичными людьми. Например, о громком ДТП с участием героя шоу "Холостяк", которое произошло в начале декабря, правоохранители рассказали лишь спустя несколько дней после аварии.
Ярославский резко отреагировал на смертельное ДТП с его авто
Бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа. Он не подтвердил и не опроверг данную информацию.
На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".
На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".
На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа". Также он добавил, что ночью "спал дома и не знал об аварии".
Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации.
"Послушайте, я же не Нострадамус, откуда я знаю", – ответил бизнесмен.
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