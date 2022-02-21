Благотворительная помощь больницам сохранила жизнь людям: история спасения от COVID-19 (видео)

Новый вариант штамма омикрон был зафиксирован в стране. Случаи единичны, разъяснил главный санитарный врач Игорь Кузин. Но в то же время этот подвид более заразен. С начала пандемии коронавирус унес жизни более ста тысяч украинцев. Это будто бы исчез, например, целый город Ужгород или Бердянск. Через два года нашей жизни с вирусом картина могла быть еще хуже. Но на помощь государственным больницам пришла беспрецедентная благотворительная программа.

Тяжелая болезнь

Даже короткая разлука с отцом смущает 5-летнюю Софию. Девочка не видела папу месяц. Поэтому волнуется: а вдруг опять его заберут в больницу?

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"По вечерам София смотрела его фотографии в телефоне перед сном. Папа нам тоже иногда присылал их. И когда она видела его в маске, то говорила: "Ой, папа дышит! Отец плохо дышал! Отец, ты дыши, хорошо? Все будет хорошо", — говорит жена Олега Марина Новосельцева.

От пережитого в глазах жены Марины слезы. Рассказывает, как обычная ОРВИ через несколько дней обернулась кошмаром. Сердце оборвалось, когда Олега доставили в реанимацию. Он уже задыхался.

"Я думал, что это уже моя последняя остановка, как говорится. Когда пришли и сказали: "Нет, ты за это не думай. Ты отсюда ногами уйдешь", — рассказывает переболевший коронавирусом Олег Бахеркин.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

Ковидная реанимация, где Олег провел десять дней, заполнена современной аппаратурой. Во время пика заболеваемости врачи не чувствуют своих ног. В такие моменты без помощи умной техники не обойтись.

"Нам в прошлом году Фонд Рината Ахметова дал такие аппараты. Они, по сути как, смартфон. Если ты знаешь, чего хочешь добиться от аппарата, вносишь эти данные, и он дальше сам достраивает алгоритм", — говорит врач-анестезиолог Криворожской городской больницы №7 Ольга Степаненко.

За все время пандемии страна потеряла более 100 тысяч жизней! Жертв ковида было бы в разы больше, если бы не своевременная благотворительная помощь государственным больницам. Только один такой аппарат ИВЛ в этой больнице за год спас около сотни пациентов!

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"Вы знаете, есть хорошая поговорка: "Хорошая ложка к обеду". Так вот эта вот ложка на обед — это была первая помощь Фонда Рината Ахметова. Когда в 2020 году началась эпидемия, а у нас не было возможности диагностировать эту болезнь, то Фонд Рината Ахметова предоставил нам две тысячи тестов, благодаря которым мы могли поставить диагноз. Фонд Рината Ахметова предоставил нам 9 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это оборудование спасает сегодня людей", — отметил и.о. директора Криворожской городской больницы №7 Петр Стародубский.

Февраль 2020 год. Страна на пороге пандемии. Медцентр в Новых Санжарах, где проходят обсервацию, эвакуированные из Китая украинцы, первым получает помощь от Фонда Рината Ахметова. Именно с этого момента, по личному решению учредителя благотворительного фонда, началась программа "Борьба с COVID-19 в Украине" — крупнейшая частная инициатива поддержки государственных учреждений за время независимости.

"Благотворительность — системная борьба с системными проблемами. И для того чтобы победить системные проблемы, мы должны всегда быть вместе: власть, бизнес и общество", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Объединив ресурсы бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер", самый известный благотворитель страны потратил более полумиллиарда гривен.

"Это огромная цифра и огромный вклад Рината Ахметова лично, его фонда, бизнеса, его футбольного клуба в здоровье и благополучие украинцев. Помогая системно, мы задаем некую планку и импульс для того, чтобы и другие меценаты, и государственные усилия складывались в большие изменения. Изменения, которые ощущали бы вообще все, все в Украине. Мы двигаем систему здравоохранения к мировым и европейским стандартам", — говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Олег наслаждается каждой минутой в кругу семьи. Все чувствуется, говорит Олег, будто впервые. За вторую жизнь обязан медикам и своевременной помощи благотворителя.

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"Спасибо Ринату Ахметову, что он помогает!", — сказал Олег Бахеркин, переболевший коронавирусом.

А что дальше?

Так что же ждет украинцев дальше? Новые вспышки или облегчение? Омикрон, далеко не последний вариант коронавируса, комментирует кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Но будущие штаммы вряд ли способны на пандемию.

"Вряд ли они будут накрывать весь мир. Потому что сегодня особенно с учетом вакцинации плюс омикрона, практически невозможно найти человека, у которого нет антител к коронавирусу. Исходя из этого, мы скорее будем иметь локальные эндемические вспышки коронавирусной инфекции, но, с большей вероятностью, человечество начнет возвращаться к нормальной жизни", — говорит врач высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

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