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Блинкен в Киеве собрался в монастырь. Стало известно расписание визита госсекретаря

6 мая, 09:40

Алексей Росовецкий

Одну из первых встреч госсекретарь США проведет с митрополитом Епифанием

В ночь на 6 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи. Позднее на сайте Госдепартамента появилось обновленное расписание визита:

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Напомним, что в Киеве перед приездом Блинкена полностью перекрыли Михайловскую площадь.

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