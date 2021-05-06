Блинкен в Киеве собрался в монастырь. Стало известно расписание визита госсекретаря

Одну из первых встреч госсекретарь США проведет с митрополитом Епифанием

В ночь на 6 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи. Позднее на сайте Госдепартамента появилось обновленное расписание визита:

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В 9:20 Блинкен встретится с депутатами Верховной Рады.

В 9:40 проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В 10:10 госсекретарь США вместе с главой украинского МИДа встретятся с главой ПЦУ Епифанием – планируется возложить цветы к мемориалу памяти погибших в войне на Донбассе.

В 10:20 Блинкен с Епифанием планируют посетить Михайловский Златоверхий собор.

В 10:45 Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 11:55 украинский президент и госсекретарь США проведут совместную пресс-конференцию.

В 12:30 состоится встреча Блинкена с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В 15:25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном реформам по борьбе с коррупцией в Украине.

В 16:15 у госсекретаря США запланирована виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.

Напомним, что в Киеве перед приездом Блинкена полностью перекрыли Михайловскую площадь.