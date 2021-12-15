Боевики активизировали обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный

Сутки на Донбассе пройшли неспокойно. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 декабря, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Вблизи Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новомихайловки российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Недалеко Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Ранен военный

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего средней тяжести.

Ситуация 15 декабря

На 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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