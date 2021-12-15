Боевики активизировали обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный

Сутки на Донбассе пройшли неспокойно. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 14 декабря, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- Вблизи Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.
- В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Новомихайловки российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Недалеко Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Ранен военный
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего средней тяжести.
Ситуация 15 декабря
На 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Раньше мы писали:
- 12 декабря на Донбассе украинский защитник получил многочисленные ранения, взорвавшись на пластиковой мине.
- Волонтеры нашли 12 стихийных захоронений на Донбассе в населенных пунктах вблизи линии разграничения.