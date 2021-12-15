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Боевики активизировали обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный

Инна Собора
15 декабря, 07:17
Оккупанты открывали огонь вблизи семи населенных пунктов

Сутки на Донбассе пройшли неспокойно. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 декабря, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • Вблизи Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
  • В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.
  • В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Новомихайловки российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • Недалеко Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Ранен военный

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего средней тяжести.

Ситуация 15 декабря

На 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

  • В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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