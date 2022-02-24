Боевики бьют из градов под Днепром (видео)

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После скандального заявления президента РФ Путина Украину начали массово обстреливать. Взрывы фиксируют в разных городах, в тому числе и под Днепром.

Видео обстрела опубликовали в Telegram.

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Ситуация

На видео видно, как боевики ведут огонь возле Днепра.

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Заявление Путина

Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".