Боевики на Донбассе обстреляли пожарную часть, снаряд попал в здание (фото)

Боевики обстреляли пожарную часть. / Фото: Коллаж: Сегодня
Боевики совершили обстрел города Счастье Луганской области. Оккупанты попали в здание местной пожарной части.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Обстрел произошел 18 февраля примерно в 12:00 и длился до десяти минут. По городу Счастье стреляли неизвестные лица из территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.
В результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив.
Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Также в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.
Обстрел детского сада
17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов.
Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что занятие проводилось в другом помещении. Однако три сотрудника получили контузии и доставлены в больницу. Обстрел длился около 40 минут.
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