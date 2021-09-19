Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе не утихают обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Новоселовка противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

"В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников с станковых противотанковых гранатометов. У Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Южного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.

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Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, применив разрешенное минскими договоренностями оружие.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, 8 сентября боевики ударили по мирным жителям в Марьинке и едва не разнесли жилой дом.