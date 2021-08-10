Боевики на Донбассе открыли огонь по ВСУ и получили "ответку"

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. В понедельник, 9 августа, российские наемники восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Украинские военные открывали ответный огонь.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Боевики применили против украинских военных станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
Возле каких населенных пунктов было жарко:
- Пивденне;
- Широкино;
- Попасная;
- Новолуганское;
- Катериновка;
- Новотошковское;
- Новомихайловка.
Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские защитники открывали огонь.
С начала этих суток, 10 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как прошел год режима прекращения огня
Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.
Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.
Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке.
Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.