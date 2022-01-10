Боевики на Донбассе ранили украинского воина – в каком он состоянии

Позиции ВСУ в Донбассе остались неизменными. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 9 января, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В сторону Попасной вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Рубежи украинских подразделений остались прежними.

Боевики ранили украинского военного

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении.

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Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Ситуация 10 января

По состоянию на 7 часов утра, 10 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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