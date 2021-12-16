Боевики на Донбассе заставили украинских военных стрелять в ответ: где было неспокойно

Российские наемники стреляли в направлении семи населенных пунктов. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 15 декабря, на Донбассе зафиксировано 9 нарушений боевиками режима прекращения огня. Пять из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- Вблизи Первомайского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- В направлении Луганского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
- В районе Шумов российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
- В сторону Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
- Рядом с Причепиловкой противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов.
- В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.
- Рядом с Пивденным оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Ситуация 16 декабря
По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
- В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Потери ВСУ
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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