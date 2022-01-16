Боевики ранили украинского военного возле Катериновки – в каком он состоянии

Воина госпитализировали с ранениями. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В результате получил ранения украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

В сторону Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении.

Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Оккупанты усиливают позиции

За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – информирует украинская разведка.

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