Боевики восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

На Донбассе обошлось без потерь среди военных ООС. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 10 февраля, на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- Недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.
- В направлении Зайцево российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи населенного пункта Торомчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс трех выстрелов ВОГ-17.
- В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В направлении Водяного российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Военные ООС оборонялись
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Кафиры усиливают позиции
За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения
Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.
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