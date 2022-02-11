Боевики восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

На Донбассе обошлось без потерь среди военных ООС. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 10 февраля, на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.

враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем. В направлении Зайцево российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Торомчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс трех выстрелов ВОГ-17.

российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс трех выстрелов ВОГ-17. В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Водяного российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Военные ООС оборонялись

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Кафиры усиливают позиции

За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения

Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

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