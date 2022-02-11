Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Боевики восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

Инна Собора
11 февраля, 07:14
Оккупанты применили запрещенное Минском оружие, в частности, задействовали беспилотник

На Донбассе обошлось без потерь среди военных ООС. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 10 февраля, на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Реклама

Где стреляли

  • Недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.
  • В направлении Зайцево российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи населенного пункта Торомчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс трех выстрелов ВОГ-17.
  • В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • В направлении Водяного российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Военные ООС оборонялись

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Реклама

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Кафиры усиливают позиции

За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения

Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

Реклама

Раньше мы писали: