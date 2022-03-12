Более 134 тысяч единиц лекарств Фонд Рината Ахметова передал больнице Харькова

За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек. Коллаж "Сегодня"

Более 134 тысяч единиц лекарств Фонд Рината Ахметова в субботу, 12 марта, передал государственной больнице города Харькова.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Всего с начала войны государственные больницы разных областей Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова более 430 тысяч единиц самых необходимых лекарств. В первую очередь речь идет об антисептике, антибиотиках, средствах для обработки ран, обезболивающих препаратах и ​​других самых необходимых медикаментах. Ее перечень был определен в координации с Министерством здравоохранения Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.

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Напомним, Фонд Рината Ахметова в Запорожье приступил к формированию 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины. А в Краматорск прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости для больниц Донецкой области. Это 20 тысяч единиц с антисептиками, антибиотиками, средствами для обработки ран и другими медицинскими средствами. Их из Днепра доставил Фонд Рината Ахметова. Список нужного определили совместно с Министерством охраны здоровья Украины.

На нужды украинцев Фондом Рината Ахметова передано 200 тысяч единиц медикаментов.