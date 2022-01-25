Как не набирать лишний вес: медики дали украинцам советы

Есть несколько правил, которые помогут нормализовать вес / Коллаж "Сегодня"
Около 58% жителей Украины имеют избыточный вес. Ожирение значительно увеличивает риск развития многих неинфекционных заболеваний. Однако специалисты утверждают, если самостоятельно похудеть не удается, необходимо обратится к своему семейному врачу.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Какие заболевания могут быть из-за ожирения
Ожирение увеличивает риск многих заболеваний, среди них:
- рак;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- сахарный диабет 2-го типа.
Как нормализовать свой вес?
В Центре общественного здоровья Украины выделили несколько правил, как нормализовать вес.
- Ограничить употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры.
- Отказаться от сладких калорийных напитков.
- Уменьшить размер порции пищи, одновременно увеличить долю растительных продуктов – овощей, бобовых, целых злаков и фруктов.
- Ежедневно заниматься физической активностью умеренной интенсивности в течение 45-60 мин в день.
- Соблюдать полноценный режим питания с обязательным ежедневным завтраком.
- Достаточно спать ночью, минимум восемь часов.
- Регулярно контролировать свой вес и окружность талии.
Сколько украинцев имеют избыточный вес?
Около 58% жителей Украины имеют избыточный вес. Количество страдающих от ожирения растет с каждым днем.
За годы независимости количество украинцев, страдающих от избыточного веса, возросло на 6%. Основные факторы риска, провоцирующих ожирение, – это малоподвижный образ жизни и качество продуктов питания.
В Украине нет политики здорового питания
Специалисты утверждают, что в рационе украинцев недостаточно:
- цельнозерновых продуктов;
- бобовых;
- овощей;
- фруктов;
- орехов;
- семян;
- продуктов, содержащих омега-3.
Зато чрезмерно присутствуют:
- белый хлеб;
- различные полуфабрикаты;
- фаст-фуд;
- картофель;
- макароны.
"К сожалению, украинские традиции не способствуют формированию здоровых пищевых привычек. Украинская кухня содержит большое количество блюд из муки, жирного мяса, солености, переработанные продукты и др. Традиционно приветствуются праздничные застолья и чрезмерное кормление детей", – говорит врач-диетолог, доцент кафедры внутренней медицины Буковинского национального медицинского университета Мирослава Березовая.
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