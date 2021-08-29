Более 50 задержанных и пострадавшие полицейские – все подробности драки на ЛГБТ-марше в Одессе

Начато криминальное производство по факту нападения на полицейских / Коллаж "Сегодня"

ЛГБТ-прайд в Одессе 28 августа закончился задержанием 51 человека и травмированием 29 правоохранителей. Полицией открыто производство по фактам хулиганства, массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Такие данные предоставила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Как прошел "Марш равенства"

Сам "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел без провокаций в сопровождении правоохранителей. Несколько сотен активистов смогли проследовать от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего прошли по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги.

На Дерибасовской в какой-то момент к участникам марша попытались прорваться участники акции "Традиция и порядок", которых заслоняли правоохранители. Началась драка с применением спецсредств с обеих сторон.

Реклама

По данным полиции, драка произошла через 20 минут после окончания ЛГБТ-акции.

"Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатывание ситуации в Одессе и проверки на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них", – заявил новый глава полиции региона Николай Семинишин.

ЛГБТ-марши традиционно с дракой

В Украине часто марши равенства заканчиваются столкновениями с противниками такого движения.