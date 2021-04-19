Больницы Запорожья обеспечивают кислородом металлурги: как спасает от COVID Фонд Рината Ахметова

На "Запорожстали" кислород получают из обычного воздуха, но его медицинские свойства подтверждены на самом высоком уровне

В Украине уже почти полтора миллиона украинцев преодолели коронавирусную инфекцию благодаря усилиям медиков и тем больницам, где есть современное оборудование и запас кислорода. В Запорожье медзаведениям с этим газом помогают "Запорожсталь" и Фонд Рината Ахметова.

Как сейчас обстоят дела в запорожских больницах с обеспечением кислородом и надолго ли его хватит – в сюжете новостей "Сегодня".

Газ жизни

Кислород не имеет цвета, вкуса или запаха, однако на подступах к ковидному отделению запорожской больницы его можно "услышать", ведь здесь интенсивно работают кислородные цилиндры, пациенты дышат в масках.

"Чувствую жизнь. Большими, большими порциями жизнь ко мне приходит", – говорит один из пациентов.

Жизни и здоровье людей в больнице №7 Запорожья без преувеличения зависят от стабильной подачи кислорода в медицинские палат, некоторые из пациентов без маски задыхаются мгновенно.

"Я кушать не мог. Если бы не кислород, уже б не было жизни. Кислород это очень важно", – говорит больной COVID-19 Николай Щуров, который в больнице уже несколько недель.

В критическом состоянии в этой больнице почти полторы сотни больных.

"Большой процент пациентов, которые поступают в тяжелом состоянии, пациентов, которые сразу при поступлении нуждаются в кислороде", – рассказала Марина Скрипник, заместитель директора больницы №7.

Ситуация обострилась в последние недели, говорят врачи, ведь очередная волна коронавируса – очень мощная и агрессивная.

"У нас никакие другие отделения не работают. У нас вся больница полностью перепрофилирована под коронавирус", – говорит Ирина Смирнова, директор запорожской больницы №7.

На пределе возможностей здесь работают не только медики, но и оборудование: потребность в кислороде увеличилась в несколько раз. Теперь в сутки пациентам необходимо около двух тонн жизненно важного газа.

Сохраняется кислород для больницы в семи ледяных криоцилиндрах в специальной будке. Это помещение врачи называют избушкой Деда Мороза, ведь внутри холодно круглый год. Каждый цилиндр вмещает двести двадцать килограммов жидкого кислорода.

Как "Запорожсталь" перешла на медпрепараты

Кислород используется быстро – за ночь, как рассказывает технический работник запорожской больницы, уходит по меньшей мере два баллона. Однако в этой больнице повода для тревоги нет, ведь в ближайшее время поступит очередная партия кислорода – ее привезут из "Запорожстали".

"Запорожсталь возит сейчас нам кислород, конечно нам легче стало, а так задыхались без кислорода", – рассказал Игорь Монич, техник газовой службы запорожской больницы.

Жидкий газ загружают в 16-тонную цистерну и развозят по больницам – металлурги так помогают медикам уже несколько недель.

"Если бы они не подключились к решению этой проблемы, то реально бы у нас возникли большие сложности. Огромное им спасибо, тем более что кислород они дают нам бесплатно", – благодарна директор больницы.

На комбинате кислород используют при производстве чугуна и стали. А получают его из обычного воздуха. Однако медицинские свойства этого газа подтверждены на самом высоком уровне.

"Недавно мы зарегистрировали, выдали лицензию "Запорожстали". То есть газ, который получают металлурги, официально признано медицинским препаратом "Кислород Запорожстали", – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Не обошлось без Фонда Рината Ахметова

По словам Александра Мироненко, генерального директора ОАО "Запорожсталь" группы "Метинвест" решением вопроса с кислородом они занимались вместе с Фондом Рината Ахметова.

"Вместе с Фондом Рината Ахметова, с компанией "Метинвест" системно подошли к вопросу получения лицензии на медицинский кислород. Специалистами Гослекслужбы был проведен ряд аудитов у нас на предприятии", – рассказал он.

В Запорожье потребность медицинских учреждений – около пятидесяти тонн кислорода в месяц. За это время металлурги способны произвести почти в десять раз больше. Поэтому прогнозируют, что даже в случае обострения пандемии смогут обеспечить больных.

Ринат Ахметов одним из первых пришел на помощь, когда Украина оказалась перед угрозой пандемии. Для решения важнейших медицинских нужд объединены ресурсы Благотворительного Фонда, Футбольного клуба "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SCM.

"Бизнес SCM всегда помогал – тем более мы не собирались оставаться в стороне сейчас. Мы помогаем всей стране. Бизнесы SCM работают практически в каждой области. Поэтому наш долг – помочь каждому городу и каждой области, помочь Киеву, помочь всей Украине", – говорит основатель благотворительного Фонда Ринат Ахметов.

Фонд Рината Ахметова в кратчайшие сроки передал в опорные медучреждения по всей стране более тысячи единиц оборудования – аппараты ИВЛ, анализаторы. Сейчас особое внимание – обеспечению больниц кислородом.

"Для более 630 койко-мест в регионах был обеспечен доступ к стационарным и мобильным источникам этого жизненно необходимого газа. Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" с начала пандемии оказывают масштабную помощь медицинским учреждениям Запорожья. Уже профинансировано строительство станции, которая обеспечит подачу кислорода к более чем 170 койко-мест Запорожской областной инфекционной клинической больницы", – рассказала Юлия Ершова, директор по комуникациям Фонда Рината Ахметова.

Напомним, Фонд Рината Ахметова фактически предупредил гуманитарную катастрофу на Донбассе, применив совершенно новый для благотворительного сектора метод исследования. В результате три с половиной миллиона человек получили помощь.