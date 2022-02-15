Больных стало меньше, но радоваться рано: все о COVID-19 в Украине

Украина находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией, а также увеличилось количество желтых карантинных зон. Однако в Минздраве предупреждают, что радоваться рано. Украина еще находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.
Статистика COVID-19
14 февраля в Украине зафиксировали 29 724 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 2393 ребенка и 884 медика.
За прошедшие сутки госпитализировали 1889 человек, зафиксировали 305 летальных исходов, а выздоровели – 23 235 человек.
Карантинные зоны
Желтая:
- город Киев,
- Полтавская область,
- Харьковская область.
Красная:
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область.
В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.
Когда отступит COVID-19?
В Украине впервые за четыре недели зафиксировали первые признаки стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Число больных начало уменьшаться. Это произошло на неделю раньше, чем прогнозировали в Минздраве.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что это только первые положительные признаки стабилизации заболеваемости, и Украина находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19.
В Украине начали использовать "Молнупиравир"
"Молнупиравир" запрещен к продаже. Препарат не должен появиться в аптеках – единственный источник, где может получить его пациент – это семейный врач и он должен предоставить препарат бесплатно.
Препарат вдвое уменьшает риск госпитализации.
Ранее мы писали:
- Коронавирус, итоги недели. Фейковый "Молнупиравир" и короткий срок самоизоляции
- Когда нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус: список симптомов